Benfica: "Contra 11 ou dez jogadores, fomos sempre melhores do que o F. C. Porto"

O clube encarnado fez, este sábado, uma análise ao empate (1-1) diante do F. C. Porto, no Dragão, considerando que foi "melhor" mesmo depois da expulsão de Taremi.

"Por um lado, a raça, a postura e a qualidade patenteadas pela nossa equipa devem orgulhar os benfiquistas e fortalecem a nossa confiança no cumprimento dos objetivos a que nos propomos. Por outro, face ao que se passou em campo, torna-se evidente que perdemos dois pontos", escreveu o clube da Luz na "News Benfica", vincando, não escondendo a "tristeza" pelo empate.

"Contra onze ou dez jogadores, fomos sempre melhores que o F. C. Porto em quase todos os momentos do jogo, sendo esta asserção óbvia para quem assistiu ao jogo e suportada na análise de indicadores estatísticos. A nossa equipa entrou em campo apostada em conseguir os três pontos, demonstrando-o desde o início da partida, buscando permanentemente a vitória. Foi inexcedível na atitude, mais forte e coesa taticamente e prolífera na criação de oportunidades de golo. Mas não fomos além de um empate, poderíamos e deveríamos ter ganho. Entristece-nos que não tenhamos somado mais três pontos, pois seria mais do que merecido", concluiu.

F. C. Porto e Benfica empataram (1-1), esta sexta-feira, no Estádio do Dragão para a Liga, com Grimaldo e Taremi a marcarem os golos do jogo ainda na primeira parte. Também este sábado, o F. C. Porto reagiu ao resultado do clássico e deixou críticas à arbitragem, vincando que Pizzi e Nuno Tavares deviam ter sido expulsos.