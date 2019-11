Benfica contrata base norte-americano

JN Hoje às 21:17 Facebook

O Benfica anunciou, esta sexta-feira, a contratação do base norte-americano Anthony Ireland, reforçando a equipa de basquetebol com um jogador que em 2018/19 representou os russos do Saratov.

Num curto comunicado, as águias destacam a chegada de Ireland, de 28 anos, cuja integração no plantel "está dependente dos habituais exames médicos".

A contratação do norte-americano, que fez carreira profissional na Europa, permite suprir uma lacuna aberta pela lesão do base Tomás Barroso, que sofreu uma rotura de ligamentos do joelho esquerdo.