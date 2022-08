Benfica contrata internacional brasileiro Diego Nunes

JN/Agências Hoje às 12:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica anunciou a contratação do internacional brasileiro Diego Nunes para a equipa de futsal, tendo assinado um contrato válido até 2026.

Segundo as declarações que o ala, de 27 anos, deu à BTV este passo significou "um salto na carreira". "Sempre quis dar um salto na minha carreira e chegar a um clube grande como é o Benfica, habituado a ganhar títulos e esse é um desafio muito grande, é o sair da minha zona de conforto. Foi uma decisão muito importante para mim, espero poder responder à altura do clube", explicou.

Diego Nunes chega dos espanhóis do Palma Futsal, equipa que representou nas últimas cinco temporadas, tendo marcado 15 golos em 31 jogos na última época da liga espanhola. O brasileiro espera uma adaptação rápida ao novo clube.

"A Liga espanhola é muito boa, com um nível muito alto, e ao que mais tenho de me adaptar agora é ao ritmo da equipa, do Clube, dos jogadores, da equipa técnica, mas acho que vai ser tranquilo", concluiu Diego.