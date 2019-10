Benfica contrata jovem médio no Campeonato de Portugal

João Pedro Campos Hoje às 17:36 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica assegurou a contratação do médio defensivo Miguel Montenegro, do Condeixa, do Campeonato de Portugal. O jovem médio, de 18 anos, vai integrar a equipa sub-23 dos encarnados.

Montenegro assina contrato com o Benfica até 2023. O jogador também era pretendido pelo Sporting, clube onde chegou a prestar provas recentemente.

Natural de Coimbra, Miguel Montenegro fez a formação no Cernache, Académica-SF, Académica-OAF e Eirense. Esta temporada leva cinco jogos pelo Condeixa, no Campeonato de Portugal.