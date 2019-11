Benfica critica arbitragem do clássico: "Mais uma partida em que valeu tudo"

JN Hoje às 19:32 Facebook

O Benfica voltou a criticar, este domingo, a arbitragem de hóquei em patins depois da derrota (4-3) frente ao F. C. Porto, no Dragão Arena.

Num comunicado com o título "campeonato falseado", o clube encarnado apontou "erros sucessivos" e apela a uma "profunda reflexão" depois de um jogo "em que valeu tudo".

"Hoje (domingo), mais uma partida em que valeu tudo, com diversos golos precedidos de irregularidades e uma dualidade de critérios gritante na análise das jogadas. Todo este quadro leva à necessidade de se proceder a uma profunda reflexão que deverá obrigatoriamente equacionar se vale a pena continuar a investir na modalidade e na evolução da mesma quando os seus campeonatos são uma mentira constante", pode ler-se.

O F. C. Porto conseguiu, este domingo, uma importante vitória, por 4-3, frente ao Benfica, com a reviravolta a ser conseguida a 1.30 minutos do final, em jogo da sétima jornada do campeonato de hóquei em patins.

Com esta vitória os portistas contabilizam 13 pontos e estão na quinta posição, estando agora a cinco pontos da líder Oliveirense. O Benfica, por outro lado, sofreu a primeira derrota no campeonato e somou 16 pontos, seguindo na terceira posição.

Leia o comunicado na íntegra:

"O Benfica lamenta e repudia a arbitragem do jogo de hóquei em patins deste domingo no Dragão Arena, que confirmou infelizmente a preocupação que tinha sido manifestada na News Benfica da última sexta-feira. São sucessivos erros que colocam em causa a verdade desportiva desta competição e erros que se têm sucedido jogo após jogo e ano após ano.

