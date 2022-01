Benfica critica arbitragem: "Que VAR é este que valida este golo?"

JN Ontem às 22:44 Facebook

O clube encarnado deixou, este sábado, críticas ao videoárbitro, que esteve a cargo de Bruno Esteves, depois do jogo com o Moreirense, que terminou empatado (1-1).

Numa publicação no Twitter, o Benfica publicou um vídeo do golo do Moreirense, o autogolo de Gilberto, e deixou uma pergunta. "Que VAR é este que valida este golo?", escreveu.

Na opinião dos encarnados, o golo não deveria ter contado por um eventual fora de jogo de Rafael Martins no momento do cruzamento, considerando que o avançado teve influência no decurso da ação ocorrida na grande área encarnada.

Benfica e Moreirense empataram (1-1), este sábado, no Estádio da Luz, em jogo da 18.ª jornada da Liga. Gilberto, na própria baliza, e Darwin marcaram os golos. Com este empate, o clube encarnado fica em terceiro, com 41 pontos, e pode ver o líder F. C. Porto, com 47, e o Sporting, segundo com 44, e que entram em campo no domingo, aumentarem a vantagem. Já o Moreirense soma o segundo jogo sem perder e está em 13.º, com 16 pontos.