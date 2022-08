Benfica critica "caso dos bonecos": "Basta! Está na hora deste CD ser um exemplo"

JN Hoje às 16:08 Facebook

O clube encarnado deixou, esta quarta-feira, duras críticas ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Um dia depois de o Conselho de Disciplina da FPF ter revelado que o caso referente aos bonecos pendurados na Alameda do Dragão, na véspera do clássico entre F. C. Porto e Benfica na época de 2019/20, que alegadamente simbolizavam o clube encarnado e a arbitragem, tinha prescrito, o clube da Luz deixou duras críticas à "inação dos instrutores da Liga" e a atuação do organismo.

"Todos nos recordamos do episódio grotesco de coação e intimidação dos bonecos insufláveis trajados com camisolas do Benfica e dos árbitros "enforcados" nas imediações do Estádio do Dragão antes de um F. C. Porto-Benfica. Agora sabe-se que o caso prescreveu sem que nada tenha sido feito para punir os autores ou para evitar que atos inaceitáveis como este se repitam. Subscrevemos as críticas, por parte do Conselho de Disciplina, à inação dos instrutores da Liga quanto a este caso, deixando-o prescrever. Mas não podemos tolerar e aceitar impávida e serenamente as considerações iníquas constantes no acórdão", começou por escrever a equipa encarnada, considerado a decisão de deixar prescrever o processo como um "triste momento".

""Desde quando é que ameaçar, injuriar e ofender não afeta o bom-nome e imagem da competição? Ainda para mais quando já várias vezes o Benfica foi castigado devido a sócios do Benfica, com lugar de época pago, terem usado bandeiras alusivas ao Benfica para apoiar o clube. Basta! Está na hora deste Conselho de Disciplina ser um exemplo para a credibilização do futebol português em vez de, pelo contrário, protagonizar estes tristes momentos justificativos da sua renúncia por manifesta incapacidade de independência e autoridade moral", concluiu.