Benfica critica Conselho de Disciplina: "É tempo de colocar um travão neste desvario"

JN Hoje às 14:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube encarnado criticou, esta quarta-feira, o Conselho de Disciplina depois do castigo aplicado a Rui Costa.

Através da newsletter "News Benfica", o clube encarnado criticou a multa de 1150 euros aplicada ao presidente do clube encarnado por críticas à arbitragem após o jogo com o Gil Vicente, que o Benfica perdeu por 2-1. Na nota, as águias falam numa "inenarrável apreciação" por parte de organismo.

"Esta edição da News Benfica é dedicada à inenarrável apreciação do Conselho de Disciplina da FPF acerca de declarações de Rui Costa proferidas após o jogo com o Gil Vicente, na Luz. Aí está ela, mais uma, a solidificar a ideia do caráter singular, caricato e imprestável da equipa que compõe o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, particularmente notabilizada por decisões e apreciações estapafúrdias, como estas da multa ao Presidente do Sport Lisboa e Benfica, Rui Costa, e da argumentação que a suporta", escreveu o clube da Luz, visando também a decisão do Conselho de Disciplina quanto ao castigo de Pepe.

"Basta deste Conselho de (in)Disciplina! É tempo de colocar um travão neste desvario. Rui Costa disse 'basta' e foi acusado de incitamento à violência. Não se ria, caro leitor, isto é grave. Diz o Conselho de (in)Disciplina que a palavra se enquadra numa 'aproximação perigosa, ainda que subrepticiamente, de um incitamento a comportamentos violentos por parte dos adeptos'. E, para agravar, recusa a atenuante dos serviços prestados por Rui Costa ao futebol e ao país, os mesmos evocados para aligeirar o castigo ao jogador do F. C. Porto, Pepe. Má sorte de Rui Costa, que já não está disponível para representar a Seleção e que, ao contrário de Pepe, não tem inúmeros vídeos publicados no Youtube com agressões e outras tropelias perpetradas ao longo da carreira", concluiu.