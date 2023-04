Benfica critica "declarações públicas para pressionar arbitragem"

JN Hoje às 17:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Um dia depois da derrota em Chaves, as águias defendem que ficou um penálti por marcar sobre Otamendi.

Através da newsletter "News Benfica", as águias reagiram, este domingo, não só à derrota em Chaves, a terceira consecutiva da equipa de Roger Schmidt, mas também criticaram declarações de pessoas relacionadas com o F. C. Porto sobre a arbitragem.

"Nos últimos dias assistimos a declarações públicas com o objetivo claro de pressionar a arbitragem e, especificamente, condicionar a atuação do VAR", lê-se na publicação.

PUB

Sobre o jogo com o Chaves, o Benfica aponta o dedo ao trabalho do videoárbitro António Nobre.

"No último minuto do tempo de compensação, um penálti sobre Otamendi é ignorado pelo VAR. O tempo de paragem da partida torna ainda mais incompreensível a ausência de alerta e ação por parte de quem teve acesso a todos os ângulos do lance", completa a nota.