Benfica critica F. C. Porto devido ao requerimento sobre Cláudia Santos

O clube encarnado acusou os dragões de "falta de coerência", depois do F. C. Porto ter feito chegar um requerimento no qual solicita a retirada de Cláudia Santos da candidatura à presidência do Conselho de Disciplina.

O F. C. Porto, informou o diretor Francisco J. Marques, no Porto Canal, fez chegar um requerimento ao presidente da Comissão Eleitoral da FPF, José Luís Arnaut, onde solicita a retirada de Cláudia Santos da candidatura à presidência do Conselho de Disciplina daquela entidade, na lista única encabeçada por Fernando Gomes. Para esse efeito, o F. C. Porto aponta ao artigo 7.º dos estatutos da FPF, que remete para o Código de Ética da FIFA. "Cláudia Santos é dar um trunfo ao polvo do Benfica", considera Marques.

Esta quarta-feira, o Benfica acusou o clube azul e branco de "falta de coerência": "O F. C. Porto, através do seu diretor de comunicação, ainda há pouco tempo acusava José Manuel Meirim de, nas últimas épocas, ter funcionado como ponta de lança do Benfica e considerava que 'enquanto for assim, é difícil que estas coisas sejam normais, transparentes e iguais para todos os competidores'. Pois bem, há dias, quando se soube que existiria uma pessoa que se candidataria para o seu lugar, mesmo ele mantendo-se na equipa, os mesmos responsáveis surgiram a elogiar o trabalho isento e equilibrado de José Manuel Meirim considerando inaceitável essa alteração", criticaram as águias através da "News Benfica", apontando ainda a lista de Pinto da Costa, que foi reeleito depois de vencer as eleições este domingo.

"Mas o mais extraordinário é virem agora colocar em causa a nova candidatura por se tratar de uma deputada e existir uma eventual incompatibilidade face ao exercício desse cargo político. Isso mesmo, poucas horas depois de elegerem para os seus órgãos sociais uma vasta legião de políticos, com a agravante de alguns já estarem direta e indiretamente ligados a processos de decisão que estão a gerar polémicas, como se observa com a eventual cedência de terrenos no concelho de Matosinhos, após intervenção noticiada e nunca desmentida do atual presidente do Conselho Superior do F. C. Porto e presidente da Câmara Municipal do Porto", acrescentaram.

Francisco J. Marques: "O Benfica enganou-se"

Perante as críticas dos encarnados, o diretor de comunicação do F. C. Porto respondeu, através do Twitter.

"Benfica, hoje enganaram-se na vossa newsletter. O presidente condenado não foi o do F. C. Porto, foi o do Benfica. Luís Filipe Vieira é que foi condenado por roubar um camião. Não sou eu que o digo, é o Pedro Guerra que o escreveu e nunca foi desmentido. Não têm de agradecer", escreveu Francisco J. Marques.