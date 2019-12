Benfica critica "pressão sobre as equipas de arbitragem"

Hoje às 16:12 Facebook

As águias visaram o F. C. Porto pelas acusações dos dragões nos últimos dias e que subiram de tom após o empate com o Belenenses.

Através da "News Benfica", as águias reagiram às recentes críticas do F. C. Porto às arbitragens, contestando "quem anseia desesperadamente por um regresso a um passado de triste memória".

"Nunca, como nesta jornada, foi tão evidente a pressão exercida sobre as equipas de arbitragem de quem anseia desesperadamente por um regresso a um passado de triste memória. Dizer que só os burros e os estúpidos falam de arbitragem era toda a divisa de quem se habituou a decidir nomeações, a premiar com viagens e fruta os mais fiéis servidores e para quem o VAR só é bom, por exemplo, como aquele que existiu na famigerada meia-final da Taça da Liga da época passada", lê-se na nota publicado no site oficial do Benfica.

Os benfiquistas criticaram ainda "o discurso do ódio, de levantamento de suspeitas contra tudo e contra todos".

"A pressão exercida nesta jornada antes, durante e após os jogos, está em linha com a célebre invasão do centro de treinos de árbitros, as ameaças sobre a progressão das suas carreiras, seus bens e seus familiares, o uso de material resultante do cibercrime para, deturpando-o, criar uma ficção, de quem, ano após ano, procura tapar os olhos aos seus associados sobre como foi possível chegar ao ponto de estar sob intervenção da UEFA e só ganhar um Campeonato e uma Supertaça nos últimos seis anos em 24 títulos e troféus possíveis", acrescenta.