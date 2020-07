Benfica critica recomeço da LigaPro a 22 de agosto

JN/Agências Hoje às 17:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica criticou esta sexta-feira o calendário proposto pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) para a LigaPro, onde atua o Benfica B, acusando de irresponsabilidade a entidade liderada por Pedro Proença face ao impacto da pandemia de covid-19.

"O Sport Lisboa e Benfica manifesta a sua preocupação e discordância face ao calendário proposto pela Liga Portugal para a LigaPro", lê-se no site oficial das águias.

Segundo o Benfica, "com o cancelamento da LigaPro, em março passado, por força da pandemia e com as fortes limitações para o treino de um futebolista profissional, impostas pelas autoridades de saúde pública, esperava-se que a retoma da época 2020/21 fosse feita da forma mais cautelosa e responsável, tendo em conta a necessidade de proteger a condição física e atlética dos atletas, após paragem tão prolongada".

As águias consideram que, "infelizmente, a proposta de calendário apresentada para a LigaPro vai em sentido contrário e é, do ponto de vista técnico, um triplo exercício de irresponsabilidade da Liga Portugal e de quem subscreve tal decisão".

O clube da Luz, cuja equipa B se encontrava na 14.ª posição da LigaPro quando a prova foi cancelada por causa do coronavírus, começa por condenar o início da competição previsto para 22 de agosto. "Acontece que, mesmo que o regresso aos treinos fosse autorizado pelas autoridades até ao próximo domingo, as equipas teriam apenas seis semanas de preparação, e mesmo essa hipótese revela-se impossível de ocorrer", realçou.

Em segundo lugar, o Benfica considerou que a Liga de clubes avançou com este calendário "sem ter qualquer orientação ou perspetiva do que serão, na presente data, as imposições das autoridades de saúde pública".

Mais, as águias vincam que "a proposta de calendário apresentada coincide com as datas FIFA, pondo em causa a integridade da competição", acrescentando que "as equipas B do Benfica e do F. C. Porto têm, por norma, vários dos seus jogadores jovens envolvidos nas seleções nacionais" que terão competições nessas datas.

"Vão essas jornadas ser adiadas? Ou os clubes que defrontarem estas duas equipas B terão vantagem nessas jornadas sobre as restantes? Não foi sempre uma preocupação da Liga Portugal a integridade da competição no que à participação de equipas B diz respeito?", questiona em comunicado o clube liderado por Luís Filipe Vieira.

O Benfica destacou ainda que "a primeira proposta da Liga Portugal, apresentada há cerca de uma semana, propunha um início da competição para 20 de setembro", algo que era visto como uma "decisão prudente porque permitia um recomeço gradual dos treinos e um período de mais de nove semanas de pré-época e daria mais tempo à Liga Portugal para, em colaboração com a FPF, trabalhar com as autoridades de saúde na definição do mais adequado protocolo sanitário para a realidade da LigaPro".

Ainda assim, o Benfica garantiu que "cumprirá de forma escrupulosa todas as normas e protocolos sanitários em vigor", e que "contribuirá para a imagem positiva e responsável que o futebol tem dado, apelando a que o bom senso volte a prevalecer na defesa e salvaguarda dos atletas e das competições".