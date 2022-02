Benfica critica Sporting por não ceder bilhetes

JN/Agências Hoje às 20:29 Facebook

O Benfica repudiou "o comportamento do Sporting", acusando os leões de não disponibilizarem bilhetes para o jogo de hoje, do grupo K da Taça da Europa, marcado para as 20.30 horas.

Em comunicado, as águias lembram que efetuaram "diversos pedidos sobre o levantamento dos bilhetes ou a venda dos mesmos", sem resposta, e prometem fazer o mesmo "em encontros futuros".

"O Benfica recorrerá às instâncias devidas face a esta atitude incompreensível por parte do Sporting e reserva-se o direito de atuar em conformidade em encontros futuros", lê-se na nota hoje divulgada.

Os rivais lisboetas defrontam-se hoje, pelas 20:30, em partida a contar para o grupo K daquela competição europeia, no qual estão inseridos ao lado dos romenos do Oradea e dos polacos do Trefl Sopot.