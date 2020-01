Benfica critica VAR Tiago Martins: "Estaria distraído à procura de moedas"

Hoje às 14:32 Facebook

Através da newsletter "News Benfica", os encarnados deixaram duras críticas à equipa de arbitragem do jogo com o Rio Ave, para a Taça de Portugal, que venceram pela margem mínima (3-2), depois de estarem a perder por duas vezes. E nem o VAR Tiago Martins escapou.

"Um golo madrugador que nos colocou em desvantagem; e outro precedido, no início da jogada, por uma grande penalidade evidente que ficou por assinalar, resultando em nova desvantagem para a nossa equipa e que só na segunda parte foi anulada e revertida", começa por relatar o Benfica, esta quarta-feira, algumas horas depois do jogo com o Rio Ave.

E prossegue: "Infelizmente, temos de referir que é incompreensível que a referida grande penalidade tenha ficado por assinalar (e que, frisamos, anularia o segundo golo do Rio Ave). Apesar da ação faltosa evidente do jogador vila-condense, julgamos que se deverá conceder o benefício da dúvida ao árbitro devido às características do lance, reconhecendo-se a dificuldade em ajuizar a falta em bola corrida. No entanto, consideramos inexplicável que sendo as imagens tão claras e tão obvias, o VAR não tenha intervindo em prol da verdade desportiva".

No seguimento, na mesma newsletter, os encarnados passam ao ataque a Tiago Martins e evocam um caso antigo com o juiz: "O VAR, neste caso, foi Tiago Martins, o que nos leva questionar com compreensível ironia se, no caso em questão, estaria distraído à procura de moedas de cinco cêntimos para alegar escoriações, hematomas ou sabe-se lá que outras maleitas no peito. Porém, distraído não estaria certamente passados alguns minutos, em que se percebeu, pela rápida decisão de Artur Soares Dias em rever o lance no monitor, que Tiago Martins pronta e solicitamente indicou um possível erro de análise numa grande penalidade assinalada... a favor do Benfica. Parabéns pela decisão acertada! Só é pena que acerte mais nuns casos que noutros".