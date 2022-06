Benfica cumpre segundo dia de pré-época

Após o arranque dos trabalhos de pré-temporada do Benfica no sábado, as águias prosseguiram neste domingo a realização de testes médicos e físicos.

Os futebolistas efetuaram testes de esforço, antes da bola começar a rolar, o que acontece na segunda-feira, de manhã e à tarde, à porta fechada, no centro de estágio dos encarnados.

Bah, Ristic, Musa e Neres, reforços para a próxima temporada, fazem parte do lote de atletas à disposição de Roger Schmidt. Regressado de empréstimo, Florentino é outro dos nomes que vão compor o plantel.

Também na segunda-feira, o treinador alemão vai conceder, às 14.30 horas, no Estádio da Luz, a sua primeira conferência de Imprensa, na qualidade de técnico dos encarnados.