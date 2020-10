Benfica dá a volta ao Sporting e garante lugar na final da Supertaça

JN/Agências Hoje às 21:21 Facebook

O Benfica qualificou-se, esta quarta-feira, para a final da Supertaça ao recuperar de 0-2 para 3-2 e superar na meia-final o Sporting, pelos parciais de 15-25, 22-25, 25-19, 25-23 e 15-11, no Pavilhão Municipal de Óbidos.

O Sporting começou bem melhor e venceu os dois primeiros sets, dominando o primeiro a partir dos 4-4, sobretudo devido ao poderoso serviço de Paulo Silva, colocando dificuldades ao Benfica, atual detentor do troféu.

A superioridade dos 'leões' manteve-se no segundo set, mas o Benfica reequilibrou-se e começou não só a melhorar na receção como a revelar-se mais forte no ataque, sobretudo após a troca de Hugo Gaspar -- muito nervoso - por Theo Lopes.

Aproveitando uma sequência de erros do Benfica, o Sporting ainda venceu o segundo parcial, mas começou a perder gás.

O terceiro set já caiu para o Benfica, apesar de os 'leões' ainda terem ameaçado o 3-0, quando reduziram a desvantagem de 19-11 para 22-19. O conjunto da Luz não deixou, porém, escapar a vantagem e reduziu para 2-1.

O quarto parcial foi bastante emotivo, com o Benfica a começar melhor e a chegar aos 14-10 e o Sporting a responder e a dar a volta, colocando-se a vencer por dois pontos (18-20).

Mas os encarnados aproveitaram, então, alguns erros dos sportinguistas e garantiram, num despique intenso, o quinto set, ao vencerem por 25-23.

Com menos soluções que o Benfica, os 'leões' convocaram as últimas forças para o set decisivo e até começaram melhor.

O Benfica, contudo, pareceu mais fresco e não deu hipótese a partir do 12-11, garantindo a vitória por 3-2 e um lugar na final, agendada para 21 de outubro no Pavilhão de Gondomar, diante do Sporting de Espinho.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão Municipal de Óbidos.

Benfica - Sporting, 3-2.

Parciais: 15-25 (22 minutos), 22-25 (27), 25-19 (26), 25-23 (30) e 15-11 (17).

Sob a arbitragem de Pedro Pinto e Rui Reis, as equipas alinharam:

Benfica: Raphael Oliveira, Peter Wohlfarhrststatter, Hugo Gaspar, Marc Honoré, Tiago Violas, André Aleixo e Ivo Casas (líbero). Jogaram ainda André Lopes, Theo Lopes, Flávio Soares e Nuno Pinheiro.

Treinador: Marcel Matz.

Sporting: Victor Pereira, Paulo Silva, Robinson Dvroranen, Renan Purificação, João Fidalgo (líbero), Bruno Alves e Hélio Sanches. Jogaram ainda José Estangel, Éder Kock, André Saliba, Miguel Maia e Gil Ferreira.

Treinador: Gerson Amorim.

Assistência: Jogo realizado à porta fechada devido à pandemia da covid-19.