Benfica recebe Kökçü e Bayern confirma Raphael Guerreiro

Benfica: O clube encarnado anunciou a contratação do turco Orkun Kökçü ao Feyenoord por 25 milhões de euros (ME) fixos por 100% do passe, tendo o jogador assinado um contrato de cinco anos com o campeão português. Ainda segundo o comunicado, o Feyenoord terá "direito a receber uma percentagem do valor de uma mais-valia obtida numa futura transferência do referido jogador, dependendo essa percentagem do valor pela qual essa futura transferência venha a ser realizada". Com o Benfica, Kökçü assinou "um contrato de trabalho desportivo por cinco épocas desportivas, que vigora até 30 de junho de 2028, o qual inclui uma cláusula de rescisão no valor de 150 milhões de euros". Três anos depois, as águias voltam a impor novo recorde numa transferência, superando os valores pagos pelo avançado uruguaio Darwin Núñez em 2020, quando o resgataram aos espanhóis do Almería por 24 ME.

Arouca: O clube oficializou a renovação de contrato do médio David Simão, com o quinto classificado da Liga a assegurar a continuidade do jogador com mais jogos e minutos pelo clube no principal escalão. O jogador de 33 anos realizou em 2022/23 um total de 39 partidas, das quais resultaram seis assistências, que fizeram de David Simão o melhor assistente da equipa e um peça importante na campanha que levou o emblema do distrito de Aveiro à qualificação para a 3.ª pré-eliminatória da Liga Conferência Europa. Com um vínculo que expirava no final de junho, os lobos asseguraram agora a continuidade de um dos principais jogadores, depois das saídas já confirmadas de Arsénio e Sema Velásquez, para além do treinador Armando Evangelista. Após representar o clube entre 2013 e 2016, tendo estado também envolvido no histórico apuramento do emblema da Serra da Freita para a Liga Europa (2015/2016), David Simão regressou para atingir, até agora, um total de 145 jogos, no somatório das duas passagens, e prepara-se para cumprir a sexta época com a camisola canarinha. Ao longo da já longa carreira, o camisola cinco do Arouca, representou ainda o Benfica, onde foi formado, o Fátima, o Paços de Ferreira, a Académica, o Marítimo, o CSKA de Sófia (Bulgária), o Boavista, o Antuérpia (Bélgica), o AEK de Atenas (Grécia), o Hapoel Beer Sheva (Israel) e o Moreirense.

Bayern: Karl-Heinz Rummenigge, membro do conselho fiscal do clube campeão alemão, confirmou a contratação a custo zero do internacional português Raphael Guerreiro. "O mercado de transferências está a começar agora, cada clube está a tentar melhorar o seu plantel. Acho que temos bons jogadores, como o Raphael Guerreiro e o Konrad Laimer", afirmou.

Tottenham: Depois de mais uma temporada sem títulos pelos "spurs", a saída de Harry Kane tem sido dada como certa e Real Madrid e Manchester United têm sido apontados como possíveis destinos. No entanto, segundo o "The Times", os "red devils" estão a começar a perder a esperança na contratação do avançado, devido à intransigente recusa de Daniel Levy, proprietário do Tottenham, em aceitar a ida de um jogador para um rival da Premier League.

Aston Villa: Youri Tielemens vai reforçar os ingleses do Aston Villa em 2023/24, que o contratou a custa zero ao despromovido Leicester. O internacional belga passa a estar à disposição do treinador espanhol Unay Emery a partir de 01 de julho, depois de terminar o seu contrato com os campeões ingleses de 2015/16. Tielemans começou a carreira no Anderlecht e destacou-se no Mónaco, dando o salto para a Premier League, com o Leicester a pagar 40 milhões de euros pelo passe. Em quatro temporadas no clube inglês, Tielemens disputou 195 jogos e marcou 28 golos, o mais importante dos quais o que valeu a vitória sobre o Chelsea (1-0) na final da Taça de Inglaterra de 2020/21. Pela seleção belga, soma cinco tentos em 58 encontros.