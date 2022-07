Benfica de duas caras vence mas mostra as fragilidades

André Bucho Ontem às 23:53 Facebook

Pior exibição da pré-temporada termina com triunfo das águias sobre o Girona, por 4-2, na Suíça, a 11 dias do arranque da 3.ª pré-eliminatória da Champions. Schmidt utilizou 26 jogadores na partida, proporcionando a estreia a Petar Musa. Destaques para Bah e golo apontado por Rodrigo Pinho.

Depois de vitórias sobre Reading (2-0), Nice (3-0) e Fulham (5-1), o Girona revelou-se o maior teste do Benfica na pré-temporada. Os encarnados venceram o clube recém-promovido à Liga espanhola, por 4-2, mas mostraram algumas das fragilidades, que Roger Schmidt terá de corrigir até ao próximo dia 2 de agosto, quando a águia enfrentará o AEK Larnaca (Chipre) ou Midtjylland (Dinamarca) na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões.

Nos primeiros 45 minutos, o onze habitualmente lançado pelo técnico alemão nestes jogos de preparação encontrou pela frente um bloco mais baixo do que nos outros particulares e teve dificuldades. Faltaram melhores decisões no último terço e as oportunidades criadas, que ainda foram algumas, saíram nas recuperações avançadas que as águias fizeram ou através de desequilíbrios individuais, com destaque neste capítulo para David Neres. A melhor oportunidade chegou mesmo em cima do apito para o intervalo, mas Gonçalo Ramos tardou a rematar depois de um passe de rotura de Enzo Fernández, que, mais uma vez, foi o patrão do meio-campo, com João Mário a servir como elo de ligação no último terço.