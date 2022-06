Benfica de gala vence F. C. Porto e sagra-se campeão de Basquetebol

Ricardo Rocha Cruz Hoje às 17:07 Facebook

O Benfica venceu, este sábado, o F. C. Porto, por 63-91, no jogo 4 da final do play-off do campeonato nacional de basquetebol, e sagrou-se campeão nacional.

Num jogo sem grande história, o Benfica esteve melhor de início ao fim e arrumou com as contas do título ao somar o terceiro triunfo na final frente ao F. C. Porto.

Depois de um primeiro período totalmente dominado pelas águias (16-23), a equipa portista conseguiu manifestar uma boa reação (17-17). Contudo, insuficiente para não chegar ao intervalo em desvantagem. Além da diferença no marcador, os azuis e brancos tiveram de lidar com dois enormes contratempos, uma vez que Jonathan Arledge e Charlon Kloof desfalcaram a equipa devido a lesão.

Após o regresso dos balneários, e com o ascendente do seu lado, os encarnados voltaram a assumir total domínio (14-24 no terceiro período) e (16-27 no 4.º período).

Com o terceiro triunfo em quatro jogos disputados, o Benfica volta a erguer o título de campeão, algo que não fazia desde 2017.