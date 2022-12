JN Hoje às 17:42 Facebook

O Benfica e o basquetebol nacional estão de luto pela morte de Dinis Caroço, de apenas 18 anos, que faleceu esta quarta-feira, vítima de doença prolongada.

Dinis Caroço esteve ao serviço das águias entre 2019 e 2022, com o Benfica a anunciar o óbito no site oficial, endereçando as "mais sentidas condolências aos familiares e amigos" do jovem atleta.

Além de ter representado o Benfica, Dinis Caroço foi internacional português nos escalões jovens.