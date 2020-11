Benfica defronta Chelsea na Champions feminina

JN Hoje às 13:32 Facebook

O sorteio dos 16 avos de final da Liga dos Campeões feminina colocou, esta terça-feira, o Chelsea no caminho do Benfica. Os duelos começam em casa da equipa portuguesa e estão marcados para os dias 9/10 (1.ª mão) e 15/16 (2.ª) de dezembro. O heptacampeão Lyon discutirá o apuramento para a fase seguinte frente às italianas da Juventus.

Depois de eliminar nas duas jornadas de qualificação, realizadas a um só jogo, o PAOK (Grécia) e o Anderlecht (Bélgica), o Benfica decidirá a passagem aos oitavos de final com o campeão inglês, agora em dois jogos.

O Chelsea é uma das equipas mais fortes do momento e investiu forte para se manter no topo em Inglaterra e discutir o título europeu. Os ingleses protagonizaram mesmo a contratação mais cara da história, ao garantirem a avançada internacional dinamarquesa Pernille Harder, de 27 anos, ao pagarem 337 mil euros aos alemães do Wolfsburgo.

O Chelsea é uma equipa "multinacional", possuindo no plantel à disposição da inglesa Emma Hayes, além de várias internacionais ipela Inglaterra e da citada Pernille Harder, três jogadores norueguesas, duas alemãs, duas galesas, duas escocesas, uma sul-coreana, uma australiana e uma canadiana.

Sorteio 16 avos de final:

St. Polten (Áustria)-FC Zurique (Suíça)

Lanchkhuti (Geórgia)-Rosengard (Suécia)

Gotemburgo (Suécia)-Manchester City (Inglaterra)

Sparta Praga (República Checa)-Glasgow City (Escócia)

Juventus (Itália)-Lyon (França)

ZFK Spartak (Sérvia)-Wolfsburgo (Alemanha)

Fiorentina (Itália)-Slavia Praga (República Checa)

Benfica (Portugal)-Chelsea (Inglaterra)

Pomurje (Eslovénia)-Fortuna Hjoring (Dinamarca)

WFC-2 Kharkiv (Ucrânia)-BIIK-Kazygurt (Cazaquistão)

Valerenga (Noruega)-Brondby (Dinamarca)

Ajax (Holanda)-Bayern Munique (Alemanha)

FC Minsk (Belorrússia)-LSK Kvinner (Noruega)

Gornik Leczna (Polónia)-Paris Saint-Germain (França)