Benfica defronta o Inter de Milão nos quartos de final da Champions

O sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões realizou-se esta sexta-feira em Nyon, na Suíça. O Benfica vai defrontar o Inter de Milão, que eliminou o F. C. Porto na ronda anterior.

O Benfica vai defrontar o Inter de Milão nos quartos de final da Liga dos Campeões. Os encarnados defrontam o adversário que eliminou o F. C. Porto nos oitavos de final, procurando fazer um resultado melhor que os dragões.

Já é conhecido o possível caminho do Benfica até à final. Caso eliminem o Inter de Milão, as águias vão defrontar o vencedor do AC Milan-Nápoles. Outro fator relevante é que o Benfica joga o primeiro jogo contra o Inter em casa, em 11 ou 12 de abril, e o segundo será em San Siro, em 18 ou 19 do mesmo mês.

As águias chegaram a esta fase da prova milionária ao eliminar o Club Brugge nos oitavos de final, com um resultado agregado de 7-1. Já na fase de grupos, os encarnados ficaram em primeiro lugar do grupo H com 14 pontos, à frente do PSG, Juventus e Maccabi Haifa.

Já o Inter de Milão, eliminou o F. C. Porto nos oitavos de final e ficou no segundo lugar do Grupo C, atrás do Bayern Munique e à frente do Barcelona e Plzen.

Nos outros jogos dos quartos de final, destaque para o Manchester City-Bayern Munique e para o Real Madrid-Chelsea.

Calendário

Quartos de final

Real Madrid - Chelsea

Benfica - Inter

Manchester City - Bayern

Milan - Nápoles

Meias finais

Vencedor do Benfica - Inter vs Milan - Nápoles

Vencedor do Real Madrid - Chelsea vs Manchester City - Bayern