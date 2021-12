Juventus e Real Madrid no caminho português da Champions

JN Hoje às 11:14 Facebook

Benfica e Sporting conheceram, esta segunda-feira, os adversários para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Os comandados de Ruben Amorim vão ter pela frente a Juventus, ao passo que as águias de Jorge Jesus vão defrontar os espanhóis do Real Madrid. Em ambos os casos, a primeira mão joga-se em solo português.

Benfica vai defrontar o Real Madrid, ditou o sorteio. Os "encarnados" estão pela quinta vez nos oitavos de final, que ultrapassaram em 2005/06 (Liverpool), 2011/12 (Zenit) e 2015/16 (Zenit) e nos quais caíram apenas em 2016/17 (Borussia Dortmund).

O Sporting terá pela frente a Juventus. Os "leões" estão pela segunda vez nos oitavos de final, depois de em 2008/09 terem sido goleados por 1-12 (0-5 em casa e 1-7 fora) pelos alemães do Bayern Munique, na mais desequilibrada eliminatória da história da "Champions".

Como não são cabeças de série, tal como Paris Saint-Germain, Inter Milão, Chelsea, Atlético de Madrid, Salzburgo e Villareal, Benfica e Sporting jogam a primeira mão em casa, a 15, 16, 22 ou 23 de fevereiro de 2022. Já os embates da segunda mão realizam-se a 8, 9, 15 e 16 de março.

Recorde-se que na fase de grupos, o Sporting foi segundo do Grupo C, atrás do Ajax, enquanto o Benfica conseguiu a mesma posição, mas no Grupo E, apenas atrás do Bayern Munique.



Todos os jogos dos oitavos de final:

Benfica-Real Madrid

Sporting-Juventus

PSG-Manchester United

Chelsea-Lille

Bayern de Munique-Atlético de Madrid

Manchester City-Villarreal

Inter de Milão-Ajax

Liverpool-Salzburgo