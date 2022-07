Benfica deixa aviso: "Se não nos respeitarem, não seremos candidatos ao prémio fair-play"

Ontem às 23:32 Facebook

Lourenço Coelho, diretor-geral do Benfica, esteve presente na cerimónia do sorteio do calendário da Liga Bwin desta terça-feira.

Na cerimónia em que se ficou a conhecer os calendários para as Ligas na próxima época, o Benfica recebeu o prémio Fair Play 2021/22 mas o representante dos encarnados, o diretor-geral Lourenço Coelho, aproveitou a distinção para deixar um "aviso".

"Como se viu no domingo, temos uma força grande por trás. Não prometemos títulos, prometemos trabalho e queremos muito mais do que o prémio fair-play. Se não nos respeitarem, seguramente não seremos candidatos ao prémio fair-play", começou por dizer, garantindo que o Benfica está a trabalhar "bem" e que terá de ser "muito forte" para conseguir a conquista do título nacional.

"O calendário de jogos? Temos que jogar contra todos, é completamente indiferente. O plantel está a trabalhar bem, com compromisso, paixão, rigor e competência. Como já disse, e bem, uma pessoa com responsabilidades no futebol português, infelizmente nem sempre é a competência que conta. Isso diz-nos que temos que ser muito fortes este ano. Temos que contar com o apoio de todos, temos que ser muito rigorosos internamente e estar atentos externamente e, assim, seguramente que seremos mais fortes", concluiu.