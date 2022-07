Benfica deixa boas indicações na vitória por 3-0 frente ao Nice

JN Hoje às 23:04 Facebook

Versão inicial do Benfica foi avassaladora no jogo de estreia no Torneio do Algarve. As águias construíram, durante a primeira parte, um triunfo incontestável diante do Nice, por 3-0. Rafa, Otamendi e Gilberto foram os autores dos golos.

O Benfica arrancou a todo o gás no Torneio do Algarve. Perante um Nice muito macio, que nunca se mostrou capaz de acompanhar o ritmo encarnado, as águias adiantaram-se bem cedo no marcador, por Rafa, que finalizou com eficácia uma bela jogada entre João Mário e Grimaldo, no flanco esquerdo.

Forte na reação à perda da bola, o Benfica não deixava o adversário respirar e ia dominando o jogo sem grande oposição. Até por aí, não estranhou que voltasse a marcar por mais duas vezes na primeira parte, por Otamendi e Gilberto, em ambos os casos na sequência de lances estudados de bola parada.

Roger Schmidt, que lançou o mais recente reforço Enzo Fernández no onze inicial, dava mostras de estar muito satisfeito com a resposta dos seus jogadores, tal era a superioridade demonstrada perante o quinto classificado da última edição da Ligue 1.

Ao intervalo, o treinador alemão trocou dez jogadores, mantendo apenas Helton Leite na baliza, e no primeiro lance de perigo Yaremchuk rematou ao poste. Aos 59 minutos, Paulo Bernardo isolou-se, mas atrapalhou-se e perdeu uma excelente ocasião para ampliar a vantagem encarnada.

Ainda assim, a segunda versão do Benfica mostrou maiores dificuldades, sobretudo, na pressão da saída de bola do adversário, com o Nice a aproveitar para se organizar melhor e chegar com maior perigo ao último terço do terreno.

À entrada do último quarto de hora surgiu a melhor ocasião dos franceses, com Maurice a rematar para boa defesa de Helton Leite.

Nas grandes penalidades que se seguiram ao final da partida, que servirão de desempate, caso tal seja necessário, para se encontrar o vencedor do torneio algarvio, as águias venceram por 5-4.

No domingo, dia 17 de julho, o Benfica defronta os ingleses do Fulham, orientados pelo português Marco Silva, em jogo a contar igualmente para o Torneio do Algarve.