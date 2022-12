Benfica deixa PSG e Nápoles sem companhia no lote das equipas invencíveis

Com a derrota do Benfica em Braga, apenas PSG e Nápoles têm o estatuto de equipas invencíveis nas dez principais ligas europeias de futebol.

A derrota do Benfica em Braga (3-0) ditou o fim da invencibilidade das águias no campeonato principal português de futebol, competição onde já não há equipas invencíveis.

A equipa de Roger Schmidt era a única da Liga ainda sem derrotas (12 vitórias e um empate, este com o Vitória de Guimarães, nas primeiras 13 jornadas), mas caiu e com estrondo na pedreira, passando a dispor de cinco pontos de vantagem sobre o F.C. Porto na liderança da competição.

Nas dez maiores ligas europeias, além de Portugal, também na Alemanha, Inglaterra, Espanha, Países Baixos, Bélgica, Escócia e Áustria já não há equipas imbatíveis. As exceções são França, através do PSG, e Itália, com o Nápoles.

No que diz respeito à liga francesa, o PSG, que lidera a competição com mais sete pontos do que o Lens, tem 14 vitórias e dois empates após 14 jornadas. Só cedeu igualdades frente a Mónaco (1-1, na quarta jornada) e Stade de Reims (0-0, na décima ronda). Neste domingo (19.45 horas), os parisienses visitam precisamente o segundo classificado.

Em Itália, o Nápoles, que há 33 anos procura reconquistar o campeonato, regista 13 vitórias e dois empates após 15 jornadas. A equipa de Luciano Spalletti cedeu empates com a Fiorentina (0-0, na terceira jornada) e com o Lecce (1-1, na ronda seguinte). Os napolitanos, que lideram a Serie A com oito pontos de vantagem para o AC Milan, visitam na próxima terça-feira o Inter, quinto da tabela.