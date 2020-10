Benfica denuncia caso de racismo no jogo com o Famalicão

Hoje às 14:31 Facebook

Águias alegam que a jogadora Christy Ucheibe foi alvo de comentários impróprios durante o jogo da Taça de Portugal.

Na newsletter diária publicada no site, o Benfica denuncia um caso de racismo no jogo com o Famalicão, em futebol feminino a contar para a Taça de Portugal, no qual os encarnados venceram por 1-2. O clube da Luz alega que a jogada Christy Ucheibe ouviu comentários impróprios vindos de uma bancada.

"No dia em que o primeiro-ministro anunciou o regresso ao estado de calamidade, o Sport Lisboa e Benfica, que tudo tem feito pela proteção da saúde pública, junto dos seus colaboradores e das suas equipas e na organização dos jogos em que está envolvido, tem de se questionar se todas as pessoas que estiveram presentes na bancada do Campo n.º 1 do Centro de Estágio do FC Famalicão pertenceriam à organização do jogo e ao staff da equipa famalicense...", começa por dizer o Benfica.

Logo de seguida, as águias jogam ao ataque: "E o esclarecimento dessa dúvida tornou-se ainda mais premente pelas lamentáveis manifestações racistas ocorridas ontem, vindas dessa bancada e dirigidas à nossa atleta Christy Ucheibe. É imperativo que este tipo de comportamento seja erradicado definitivamente na nossa sociedade e, em particular, nas bancadas de estádios e pavilhões. É inaceitável que continue a haver atos racistas e que os prevaricadores não sejam sempre punidos. Este é um sintoma da persistência de atraso civilizacional neste domínio, o qual há muito deveria ter sido colmatado".

A finalizar, o Benfica manifesta toda a "solidariedade" em relação à jogadora em causa.