O Benfica derrotou o Amora, por 3-1, nesta quarta-feira de manhã, num jogo particular realizado no Seixal. Peter Musa bisou e Chiquinho fechou a contagem.

Segundo o site do Benfica, o treinador Roger Schmidt deu minutos aos jogadores menos utilizados na Eusébio Cup. Musa abriu o marcador perto do intervalo e no início da segunda parte, o avançado croata voltou a marcar.

Durante o segundo período, Chiquinho fez o 3-0, sendo que o golo do Amora foi apontado por Ebah.