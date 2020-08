Benfica derrota austríacos na Luz na qualificação para a Liga Europeia

JN/Agências Hoje às 17:39 Facebook

O Benfica ganhou este sábado aos austríacos do Fivers por 28-26, na Luz, na primeira mão da primeira ronda de qualificação da Liga Europeia de andebol, marcando o regresso das modalidades de pavilhão após a pandemia de covid-19.

Jogando a maior parte do segundo tempo com uma vantagem de seis golos, as águias acabaram por sofrer quatro tentos sem resposta nos últimos cinco minutos, esperançando o Fivers para a segunda mão, que se joga no próximo sábado, na Áustria.

No primeiro jogo após a pandemia de covid-19 ter suspendido e, posteriormente, cancelado as competições em curso na temporada transata, um ritmo não muito elevado pautou o encontro, mas foi suficiente para ver as principais modificações no conjunto da Luz, que trocou de treinador e mudou algumas peças do plantel.

Esta época liderados pelo treinador espanhol Chema Rodríguez, que substituiu Carlos Resende no cargo, a formação benfiquista começou a ganhar vantagem a partir dos 11 minutos (5-2), após uns minutos iniciais com poucos golos no deserto pavilhão n.º2 da Luz, mas permitiu a recuperação do Fivers, que inclusive esteve na frente aos 18 minutos (6-7).

As águias recompuseram-se e não mais deixaram a equipa austríaca almejar a vantagem, graças sobretudo à pontaria do sérvio Petar Djordjic, que, entre muitas mudanças, mantém-se como o principal artilheiro do Benfica, apontando seis golos, seguido da contratação Lazar Kukic, com cinco, os mesmos de Fabian Glatzl e Marin Martinovic, do lado do Fivers.

A segunda parte iniciou-se com vantagem portuguesa por 15-12, com o Benfica a dilatar a diferença até aos seis golos em diversas ocasiões, ajudado pelas muitas defesas do 'reforço' espanhol para a baliza Sergey Hernández, que impediu as várias tentativas do Fivers.

Contudo, a cinco minutos do final, a vencer por 28-22, o Benfica começou a relaxar e o Fivers aproveitou, com mérito, para reduzir a desvantagem para dois golos, o que deixa tudo em aberto para a segunda mão, em casa dos austríacos.