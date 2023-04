Benfica derrota Imortal e festeja 23.ª Taça de Portugal da história

Rui Almeida Santos Hoje às 21:10 Facebook

O Benfica conquistou a 23.ª Taça de Portugal da história ao derrotar, em Sines, o Imortal por 75-74, na final da prova.

Seis anos depois de ter conquistado pela última vez a Taça de Portugal, o Benfica voltou a festejar e a levantar o troféu. Para o poder fazer, teve de lidar com um Imortal atrevido.

O primeiro período foi dominado pelos algarvios, que chegaram a ter uma vantagem de 14 pontos (27-13). No final do quarto inicial, o Imortal ainda estava na frente, por 27-18, mas o Benfica, paulatinamente, foi recuperando no marcador, passando para a frente a três minutos do final da primeira parte (33-32).

PUB

Daí até ao intervalo, as águias arrancaram para uma vantagem de oito pontos (43-35), que só não foi de onze porque Nolan Jr. converteu um triplo no último lance.

Apesar da atitude positiva que foi mantendo ao longo de toda a partida, o Imortal sentia dificuldades para tornar a encostar ao Benfica, que se limitava a ir gerindo o jogo.

Foi assim até ao último quarto, quando os algarvios conseguiram um parcial de 10-0, que lhes permitiu empatar o jogo a 66 pontos. Algo atónito como o rumo que a partida tomou, o Benfica não mais conseguiu recuperar a tranquilidade e a segurança que foi evidenciando até então.

Sempre que as águias tentavam uma nova fuga no marcador, o Imortal respondia na mesma moeda, toada que se manteve até aos últimos instantes.

A 5,9 segundos do fim, com o jogo empatado a 74 pontos, Toney Douglas tremeu da linha de lance livre, encestando apenas uma das duas tentativas de que dispôs, deixando o resultado em 75-74, favorável aos lisboetas.

O Imortal dispôs do último ataque do encontro, depositou todas as esperanças na estrela da companhia, Marquise Moore, mas o norte-americano, o melhor marcador da partida com 23 pontos, falhou o lançamento decisivo.

Imortal 74-75 Benfica

Pavilhão Multiusos de Sines

Árbitros: Luís Lopes, Sónia Teixeira e José Abreu

Imortal: Marquise Moore (23), Terry Nolan Jr. (20), Josh Ferguson (4), Mojeed Ewuosho (9) e Earl Watson - cinco inicial - José Carvalho, Jaques Conceição (9), Emanuel Sá, Filip Gewert, Guilherme Saiote, Diogo Seixas e Jonthan Silva

Treinador: Martin Iñaki

Benfica: Aaron Broussard (9), Toney Douglas (12), James Ellisor (9), Betinho Gomes (10) e Terrell Carter (12) - cinco inicial - José Barbosa (3), Tomás Barroso, Ben Romdhane (17), Eduardo Francisco, Diogo Gameiro, José Silva (3) e Sérgio Silva

Treinador: Norberto Alves

Parciais: 27-18 (1.º), 8-25 (2.º), 21-21 (3.º), 18-11 (4.º)