Benfica derrota Juventus e soma a 12ª vitória consecutiva

Águias bateram o conjunto italiano por 2-1 no Juventus Stadium, com golos de João Mário e David Neres e somam o primeiro triunfo em solo italiano desde 1997.

A vida segue sorridente para o Benfica. Os encarnados venceram a Juventus por 2-1 e conquistaram a segunda vitória em dois jogos na Liga dos Campeões, seguindo líderes do Grupo H, a par do PSG. A turma de Roger Schmidt continua a conhecer apenas o sabor da vitória, tendo somado o 12º triunfo na temporada.

O Benfica entrou da pior forma possível no jogo. Logo aos quatro minutos, de bola parada, Milik colocou a Juventus na frente do marcador com um forte cabeceamento. Nos primeiros 20 minutos, as águias sentiram dificuldades em controlar o ímpeto dos italianos, mas com o passar do tempo foram crescendo na partida. Apesar de algumas dificuldades em explorar os espaços abertos da Juventus, o Benfica foi criando algumas oportunidades e aos 43 minutos restabeleceu a igualdade no marcador. Gonçalo Ramos sofreu falta na área e João Mário não falhou na marca dos 11 metros.

No segundo tempo o filme foi diferente. O Benfica entrou mais forte, a criar várias oportunidades de golo, naquilo que foram uns 20 minutos de avalanche ofensiva encarnada. Aos 55 minutos, David Neres causou explosã nos adeptos benfiquistas presentes no Juventus Stadium, ao colocar as águias na frente do marcador. Os encarnados conseguiram continuar a controlar os ritmos do jogo apesar de, nos últimos minutos, terem baixado as linhas, o que aproximou a Juventus da baliza portuguesa, com alguns lances de perigo, mas que não se traduziram em golo.

O Benfica segue assim a onda vitoriosa na Liga dos Campeões e defronta o PSG (20 horas, Estádio da Luz) no próximo dia 5 de outubro. Até lá, as águias encontram o Marítimo (dia 18 na Luz) e o Vitória SC (dia 1, em Guimarães).