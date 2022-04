Benfica derrota Oliveirense e marca encontro com o F. C. Porto na final da Taça de Portugal

JN/Agências Hoje às 22:34 Facebook

O Benfica garantiu um lugar na final da Taça de Portugal de hóquei em patins depois de vencer a Oliveirense, detentora do troféu, por 3-1. As águias vão defrontar o F. C. Porto no jogo decisivo.

No Mutiusos de Paredes, o Benfica marcou por intermédio de Lucas Ordoñez, por duas vezes, e Carlos Nicolía, enquanto o único golo da Oliveirense foi apontado por Lucas Martinez.

Na final de sábado, o Benfica, que já tem 15 taças, vai defrontar o F. C. Porto, recordista de troféus na Taça de Portugal com 17 cetros, que na outra meia-final bateu o Óquei de Barcelos no desempate por penáltis.