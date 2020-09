Benfica derrota Rennes em jogo particular

JN Hoje às 21:16 Facebook

O Benfica ganhou este sábado aos franceses do Rennes, por 2-0, em jogo particular disputado este sábado no estádio da Luz, naquela que é a sétima vitória em outros tantos encontros de preparação para a nova temporada.

O primeiro golo das águias foi apontado por Pizzi. O jogador sofreu falta de Flavien Tait e converteu o castigo máximo aos 33 minutos.

Pouco depois da hora de jogo, o médio benfiquista assistiu Gabriel para o segunto tento, num cabeceamento de cima para baixo.

O novo reforço das águias Darwin Nuñez já se pôde mostrar a Jorge Jesus, pois foi chamado a jogo aos 77 minutos.