Benfica derrota Sporting em dérbi histórico de basquetebol

O Benfica saiu vencedor do primeiro dérbi com o Sporting no basquetebol em 24 anos, ao impor-se por 85-79 no jogo grande da quinta jornada do campeonato nacional, disputado no Pavilhão da Luz.

Foi o Sporting quem entrou melhor no encontro. Enquanto os anfitriões se mostraram passivos na defesa e desconcentrados no ataque, a equipa de Luís Magalhães apresentou-se serena - indiferente aos nervos do primeiro dérbi no regresso à modalidade -, castigando os erros dos encarnados, com destaque para James Ellisor e Travante Williams, que, com um triplo em cima do apito, deixou os leões a vencer no primeiro período (21-14).

A reação do Benfica escreveu-se pelas mãos de Fábio Lima. O internacional português foi o último a saltar do banco encarnado no final do primeiro tempo e apagou a desvantagem no segundo tempo, assinando 13 dos 26 pontos da equipa nesta fase, brilhando com quatro triplos seguidos.

Por sua vez, o Sporting não conseguia travar o jogo exterior do rival e só uma aceleração na reta final impediu a criação de uma diferença no marcador ao intervalo (40-38).

O ritmo ditado pelo Benfica intensificar-se-ia no período seguinte, em função de uma aparente quebra leonina. Aos leões pareciam escassear soluções no banco de suplentes para equilibrar a rotação do outro lado, em que Lima e também Damian Hollis se evidenciavam. Com efeito, os encarnados estavam agora mais agressivos a defender, roubando espaço no jogo interior dos leões, que converteram apenas 16 pontos neste tempo, face aos 24 do rival.

À entrada para o derradeiro parcial, com 10 pontos de vantagem (64-54), a equipa de Carlos Lisboa tentou gerir mais o desafio, apoiando-se na experiência de Betinho e numa maior inspiração de Murry. Contudo, o Sporting não se desuniu e soube reerguer-se e reentrar na discussão do resultado até ao último minuto, quando um triplo de Murry acabou por sentenciar a história de um encontro intenso.

Com este triunfo, os encarnados igualam o Sporting e a Oliveirense na classificação, com nove pontos (quatro triunfos e uma derrota), enquanto o F. C. Porto, com menos um ponto do que este trio, pode isolar-se no topo da classificação em caso de um triunfo ainda este sábado sobre o Lusitânia.

Ficha de jogo:

Jogo no Pavilhão Fidelidade, na Luz.

Benfica - Sporting, 85-79.

Ao intervalo: 40-38.

Sob a arbitragem de Sérgio Silva e Paulo Pereira, as equipas alinharam e marcaram:

Benfica: Micah Downs (11), João 'Betinho' Gomes (8), Eric Coleman (10), Arnette Hallman (6) e Toure Murry (13). Jogaram ainda Damian Hollis (16), Gary McGhee, Tomás Barroso (5), Rafael Lisboa e Fábio Lima (16).

Treinador: Carlos Lisboa.

Sporting: Travante Williams (13), Abdel Abu (19), Cláudio Fonseca (3), Tymetrius Toney (9) e James Ellisor (23). Jogaram ainda Pedro Catarino, Cândido Sá (2), Diogo Ventura (5), João Fernandes (3), Brandon Nazione (2), Diogo Araújo.

Treinador: Luís Magalhães.

Marcha do marcador: 11-11 (05 minutos), 14-21 (primeiro período), 27-24 (15), 40-38 (intervalo), 52-46 (25), 64-54 (terceiro período), 73-65 (35) e 85-79 (resultado final).