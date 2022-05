Benfica desce três lugares na lista dos clubes mais ricos da Europa

António José Gouveia Hoje às 16:16 Facebook

O Benfica continua a ser o emblema mais valioso de Portugal, mas desceu três lugares no ranking dos clubes mais ricos da Europa, segundo um relatório do Football Benchmark, empresa da consultora KPMG, que esta quinta-feira também anunciou que o Real Madrid continua a liderar a tabela.

No ranking da consultora, as águias estão no 28.º posto com um valor empresarial de 326 milhões de euros, logo seguido do F. C. Porto avaliado em 311 milhões de euros. O Sporting não está na lista do Football Benchmark porque a empresa só analisa a evolução dos 32 clubes mais valiosos. O documento refere apenas que os leões subiram bastante o seu valor de ativos, situando-se agora no 37.º lugar, graças ao campeonato nacional ganho na época transata e ao seu percurso na Liga dos Campeões desta temporada.

O relatório indica que a maioria dos clubes europeus já recuperou dos efeitos da pandemia de covid à exceção do Benfica, que viu o seu valor empresarial descer 23 milhões de euros em relação à época anterior. Uma queda de 7% reflexo de "maus resultados desportivos, não participando na Liga dos Campeões na época 2020/21, e uma diminuição dos lucros na negociação de jogadores". Apesar disso, no ano anterior, o clube da Luz "entrou no mercado de transferências com grandes vendas como a de João Félix e Rúben Dias para equilibrar as contas".