Benfica desconhece pacto para as modalidades

O Benfica disse esta quinta-feira, em comunicado, desconhecer e repudiar a existência de um pacto entre as águias e o Sporting para as modalidades.

"O Sport Lisboa e Benfica desconhece e repudia a existência de qualquer pacto destinado a baixar salários ou a impor limites orçamentais nas Modalidades", avança a missiva.

Este alegado acordo terá sido feito entre o ex-presidente das águias Luís Filipe Vieira e Frederico varandas, presidente dos leões.

A formação da Luz recorre ao orçamento aprovado para a próxima temporada para comprovar que o investimento com as modalidades foi "reforçado".

"Tal como se encontra expresso no Orçamento do Clube para a época 2022/23, ontem aprovado em Assembleia Geral por larga maioria, o Sport Lisboa e Benfica tem estado a reforçar a sua trajetória de investimento nas Modalidades com vista a uma maior competitividade das suas equipas, por forma a alcançar mais títulos em Portugal e no panorama europeu", pode ler-se no comunicado publicado no site oficial.

No dia anterior, o diretor de comunicação do Sporting, Miguel Braga, veio negar a existência de tal pacto. "Pactos para estabelecer tectos salariais e baixar concertadamente salários? Basta olhar atentamente para os relatórios dos dois clubes e perceber as diferenças", escrever na rede social Twitter.