Benfica desiste de Cavani

Encarnados promoveram aproximação ao representante do avançado uruguaio, mas as condições salariais pedidas são incomportáveis para a realidade da SAD.

O Benfica não vai avançar para a contratação de Cavani, apurou o JN, porque o internacional uruguaio pretendia ganhar 12 milhões de euros líquidos por época, um valor considerado incomportável para os encarnados. Além disso, o dianteiro tem propostas de clubes europeus para auferir mais de 40 milhões de euros líquidos em três anos.

Nos últimos dias, os encarnados promoveram uma aproximação aos representantes do jogador para se inteirarem das condições salariais de Cavani, que está livre de qualquer ligação contratual depois de ter saído do Paris Saint-Germain. No entanto, a realidade dos números ditou o afastamento da SAD.

As águias negam, contudo, que hoje tenham existido reuniões entre os representantes do avançado uruguaio e a SAD.