Benfica desmente agressão de Chema Rodríguez a Ricardo Costa

O Benfica lançou um comunicado onde desmente que o treinador de andebol, Chema Rodríguez, tenha agredido o homólogo do Sporting, Ricardo Costa, no final do dérbi de ontem, no Pavilhão da Luz.

Este esclarecimento surge na sequência das acusações feitas pelo emblema leonino, onde denunciam que Ricardo Costa e o jogador, Salvador Salvador, foram agredidos, além de um adepto leonino. As águias afirmam que se trata de uma denúncia "falsa e difamatória".

"O Sport Lisboa e Benfica esclarece que o seu treinador da equipa de andebol, Chema Rodríguez, em momento algum agrediu o técnico do Sporting, Ricardo Costa, no final do dérbi de sábado, dia 8 de abril, no Pavilhão n.º 2 da Luz.

O Sport Lisboa e Benfica não pode permitir que, com acusações falsas, se tentem desviar as atenções do comportamento antidesportivo e provocador da equipa do Sporting e do seu treinador Ricardo Costa na parte final do encontro. E que originaram a indignação de Chema Rodríguez.

O Sport Lisboa e Benfica recusa igualmente a propaganda hipócrita do Sporting quando fala de valores e respeito, esquecendo-se que ainda há poucas semanas teve um capitão de equipa condenado por, premeditadamente, ir ao balneário adversário agredir um jogador do Benfica.

Na altura, não se ouviram os arautos da moral tecer qualquer comentário", lê-se no comunicado.

Recorde-se que o Sporting bateu o Benfica, por 34-30, tendo o jogo ficado marcado por altercações entre elementos das duas equipas.