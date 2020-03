Benfica disponível para partilhar receitas da UEFA

Hoje às 19:36 Facebook

O Benfica está disponível para partilhar parte das receitas obtidas com a participação nas competições europeias de futebol, Liga dos Campeões e Liga Europa, com os clubes de menor escala, revelou esta quinta-feira Domingos Soares de Oliveira, administrador da SAD.

"Para não haver uma centralização dos direitos televisivos, precisamos de evitar estes acordos [entre operadoras] que existem entre quem pode comprar os direitos e, aí sim, poderemos implementar a questão da solidariedade para com os outros clubes", realçou o administrador executivo da Benfica SAD, citado no site das águias, durante a intervenção numa conferência promovida pelo Financial Times, em Londres.

E acrescentou: "Os alemães fizeram algo único. Os clubes que participaram nas competições europeias partilharam parte da receita com os emblemas menores. Isto não é conhecido em Portugal, mas partilhámos esta ideia com a Federação Portuguesa de Futebol. Os clubes portugueses ao participarem nas competições europeias [Liga dos Campeões ou Liga Europa], doariam parte das suas receitas."

Esta foi a grande novidade da informação transmitida por Domingos Soares de Oliveira no "Business of Football Summit 2020", que decorreu na capital inglesa, tendo o gestor também abordado outras matérias, como a relação com os adeptos, a vertente comercial, a formação de futebolistas e a plataforma Benfica Play.