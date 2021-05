Benfica diz que "justiça desportiva é uma farsa"

JN Hoje às 20:20 Facebook

Águias anunciaram que vão recorrer da suspensão de 16 dias aplicada a Rui Costa, prometendo esgotar "todas as possibilidades que impeçam este escândalo".

O Benfica anunciou este sábado que vai "recorrer" do castigo de 16 dias imposto ao vice-presidente Rui Costa na sequência da sua expulsão no jogo entre Benfica e F. C. Porto (1-1), da 31.ª jornada da Liga.

"O Sport Lisboa e Benfica irá recorrer da decisão do Conselho de Disciplina, prometendo esgotar todas as possibilidades que impeçam que este escândalo - mais um - seja consumado", resume o comunicado publicado pelo clube.

A decisão do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), divulgada este sábado, tem por base a análise ao relatório do árbitro Artur Soares Dias, que expulsou o dirigente nos minutos finais da partida, quando a equipa da casa pedia o segundo amarelo para o central portista Pepe.

O Benfica entende que esta punição reforça o que entende ser a "farsa em que se transformou a justiça desportiva no futebol português" e que "vem agravar a mancha irreparável que tem alastrado na temporada 2020/21".

O clube lisboeta, que fala em "má-fé", contesta o relatório do árbitro Artur Soares Dias, segundo o qual Rui Costa "entrou no terreno de jogo cerca de um metro protestando de braços abertos e de forma efusiva a decisão do árbitro", nomeadamente apresentando imagens que contrariam o relatório.