Benfica diz que não lhe foi reportada qualquer irregularidade na revista a adeptos do PSG

JN Hoje às 20:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Benfica refere que a revista a adeptos do Paris Saint-Germain foi realizada por uma empresa privada, sob supervisão da PSP e de elementos do clube francês, e garante que não lhe foram reportadas irregularidades.

Em comunicado, o Benfica reagiu às denúncias, por parte de adeptos do Paris Saint-Germain, de revistas abusivas à entrada do Estádio da Luz, nos momentos que antecederam o jogo entre os dois clubes, para a Liga dos Campeões.

O clube português lembra que "a revista aos adeptos é realizada por uma empresa privada contratada para o efeito, que se encontra certificada para este tipo de procedimentos", e garante que "não houve nenhuma indicação por parte do Benfica para qualquer alteração dos procedimentos seguidos desde sempre neste tipo de situações".



"A revista aos adeptos do PSG foi efetuada sob supervisão das forças de segurança, nomeadamente PSP, e por representantes do PSG, não tendo sido reportada qualquer irregularidade", acrescentam os encarnados, que asseguram reger-se "pelos mais elevados padrões e valores no que concerne ao respeito pela dignidade humana, seja em que circunstância for".