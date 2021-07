"Rei dos frangos" tem mesmo acordo com empresário para venda de 25% da SAD do Benfica

JN Hoje às 00:37 Facebook

Twitter

Partilhar

O Benfica confirmou esta terça-feira à noite a existência de um acordo entre José António dos Santos, conhecido como "Rei dos frangos", e o empresário John Textor para a venda de 25% da SAD do Benfica.

A confirmação foi dada, em comunicado, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"A Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD vem (...) informar que recebeu ontem, dia 12 de julho de 2021, um comunicado de participação qualificada do Senhor John Textor, nos termos do qual resulta a existência de acordos que conferirão ao Senhor John Textor o direito de adquirir ao Senhor José António dos Santos ações representativas de 25% do capital social da Benfica SAD", esclarece a nota.

O clube informa que o acordo lhe foi também anunciado pelo empresário José António dos Santos.

De recordar que, na segunda-feira, a dimensão da participação do "Rei dos frangos" na estrutura acionista do Benfica levou a CMVM a suspender a negociação dos títulos, impedimento levantado ainda durante a manhã.

O esclarecimento de hoje surge numa altura em que o emblema da Luz tem em fase de subscrição um empréstimo obrigacionista de até 35 milhões de euros, fundamental para ter liquidez neste início de época.