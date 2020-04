Benfica é a 8.ª equipa no mundo que mais vence depois de marcar primeiro

JN/Agências Hoje às 17:50 Facebook

O Benfica foi a oitava equipa no mundo, entre 2015 e 2019, que mais jogos venceu na respetiva liga de futebol depois de marcar o primeiro golo do encontro, numa lista liderada pelos sérvios do Estrela Vermelha.

De acordo com um relatório divulgado, esta segunda-feira, pelo Observatório do Futebol do Centro Internacional de Estudos do Desporto (CIES), que analisou os dados de 92 campeonatos entre 1 de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019, os encarnados são das equipas que menos permitiram empates ou reviravoltas no marcador durante esse período, apresentando uma média de 92,6% de triunfos sempre que marcaram o primeiro golo do jogo.

Ao todo, em jogos apenas da Liga, o Benfica fez o primeiro tento da partida 121 vezes e só deixou escapar a vitória em nove ocasiões (112).

O F. C. Porto é a segunda equipa portuguesa com melhor média (90%), referente a 108 vitórias nos 120 jogos em que marcou primeiro, e aparece na geral no 21.º lugar.

Na tabela só de equipas portuguesas, o Sporting fecha o pódio, com 87,2% (102 vitórias nos 117 jogos em que inaugurou o marcador), enquanto o Moreirense é o emblema que mais vezes deixou fugir o triunfo depois de estar na frente (56,9%, 41 em 72).

Na classificação de todos os 92 campeonatos, o Estrela Vermelha lidera e apresenta uma média de 96,3%, seguido do Sheriff, da Moldávia, que é segundo com 94,1%, e do Albirex Niigata, de Singapura, terceiro com 93,3%.

Nas chamadas ligas dos "big 5", o Paris Saint-Germain apresenta a melhor média (89,9%, 124 em 138), seguindo-se o Barcelona (88,5%, 116 em 131) e o Manchester City (87,1%, 115 em 132).

O Central Coast Mariners, da Austrália, é a equipa das primeiras divisões dos 92 países analisados que mais vezes permitiu a cambalhota no marcador, com apenas 20 vitórias nas 53 vezes que marcou primeiro (37,7%).