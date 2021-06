Benfica e Adidas prolongam contrato até 2027

JN Hoje às 19:53 Facebook

O Benfica anunciou, esta terça-feira, ter renovado contrato com a marca alemã de equipamentos desportivos Adidas por mais seis anos, até 2027.

"O SL Benfica e a Adidas anunciam a renovação do seu contrato por mais seis anos, estendendo-se assim até 2027. Esta é uma das parcerias de maior sucesso no mundo do futebol, com o Glorioso e a marca alemã a consolidarem uma relação de mais de três décadas (épocas 1983/84-1989/90 e 1997/98.2026/27)", realçam as águias na nota publicada no site oficial.

O presidente Luís Filipe Vieira enalteceu a "longa e forte relação baseada no compromisso, inovação e excelência". E prosseguiu: "Daí ser natural a renovação da parceria por mais seis anos entre duas entidades de dimensão global. O Benfica continua a fazer parte de uma família de elite onde estão presentes os maiores clubes do mundo. Uma parceria que se quer vencedora, que proporcionará aos nossos atletas e adeptos equipamentos e produtos de elevada qualidade e alta tecnologia".

Marta Rios, diretora-geral da Adidas Iberia, anotou que o "Benfica é um dos melhores clubes do mundo do desporto". "Após mais de 30 anos de colaboração, é uma honra e um privilégio continuar de mãos dadas por mais seis anos. Este acordo ajuda-nos a cumprir a nossa missão de ser a melhor marca de desporto do mundo. Da mesma forma, reforça a nossa intenção de sermos líderes na categoria de futebol. Estamos orgulhosos de continuar a equipar o Benfica em todas as suas divisões, bem como de oferecer aos seus adeptos os produtos mais inovadores das nossas coleções", justificou.

O momento do anúncio do prolongamento deste vínculo foi feito em consonância com o lançamento das novas camisolas, principal e alternativa, para a época 2021/22, que estarão à venda a partir de 1 de julho.