Benfica e Belenenses eliminados da Liga Europeia

Benfica e Belenenses foram eliminados, este sábado, da Liga Europeia de andebol, ao perderem diante dos austríacos do HC Fivers e dos eslovenos do RK Trimo Trebnje, respetivamente, na segunda mão da primeira ronda de qualificação.

As águias deslocaram-se a Viena beneficiando de uma magra vantagem de dois golos obtida na primeira mão, na Luz (28-26), mas acabaram por ceder na capital austríaca e perder por 38-34.

A formação comandada por Chema Rodríguez nunca conseguiu tomar a dianteira do marcador e, aos 12 minutos, já perdia por oito golos de diferença, fazendo antever uma missão muito complicada, que ficou expressa no 18-13 que se registava ao intervalo.

Embora tenha conseguido reduzir para três tentos de desvantagem (34-31) quando faltavam cinco minutos para o final, o Benfica não concretizou a recuperação e ficou prematuramente afastado das competições europeias, apesar das tentativas de Ole Rahmel (10 golos) e Petar Djordjic (oito).

O mesmo destino teve o Belenenses, ao perder por 28-26 na visita aos eslovenos do RK Trimo Trebnje, que há uma semana já tinham vencido no Restelo, então por 28-23.

Diogo Domingos, com cinco golos, e Bruno Moreira, com quatro, foram os mais assertivos no ataque dos azuis, enquanto, no conjunto esloveno, destacaram-se Dino Hamidovic, o mais rematador do encontro (seis golos em 12 remates) e Leon Raso, com cinco tentos.

Com as eliminações de Benfica e Belenenses, a representação lusa na Liga Europeia fica reduzida ao Sporting, que vai entrar na segunda ronda de qualificação, a última antes da fase de grupos.