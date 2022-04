Hat-trick de Darwin guia Benfica para vitória sobre a Belenenses SAD

JN Hoje às 19:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Encarnados bateram os azuis por 3-1, com três golos do uruguaio. Belenenses SAD entrou a vencer, mas cambalhota aconteceu no início do segundo tempo.

Em encontro da 29.ª jornada da Liga, o Belenenses SAD entrou da melhor forma, com golo de Afonso Sousa logo no terceiro minuto. O Benfica reagiu, dominou totalmente as operações e chegou ao golo aos 22 minutos por Darwin Nuñez.

A segunda parte manteve a toada da primeira e as águias deram a cambalhota no marcador aos 54 minutos, novamente por Darwin, que veria a assinar um hat-trick quatro minutos depois, chegando aos 31 golos em todas as competições esta temporada.

O Benfica passa agora a somar 64 pontos e está na terceira posição, com menos seis pontos que o Sporting, segundo classificado.