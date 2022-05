Benfica é bicampeão de futebol feminino

JN Hoje às 18:25 Facebook

Twitter

Partilhar

As águias garantiram a revalidação do título com um triunfo sobre o Sporting (3-1), em jogo disputado no Estádio da Luz.

O Benfica sagrou-se, este domingo, campeão nacional de futebol feminino, revalidando o título conquistado na época passada.

No dérbi com o Sporting, disputado no Estádio da Luz, as águias colocaram-se em vantagem logo aos três minutos (Carole Costa) e fizeram o 2-0 pouco depois, através de Andreia Faria.

As leoas, que precisavam de ganhar para evitar a festa das rivais, reagiram, mas só na segunda parte é que criaram algumas oportunidades. Contudo, deixaram espaço na defesa que viria a ser aproveitado por Ana Vitória, a autora do 3-0, aos 75 minutos. Aos 90+8, o Sporting reduziu.

O Benfica, comandado por Filipa Patão, culmina, assim, uma fase final irrepreensível, com 12 vitórias em outros tantos jogos, e garante o bicampeonato a duas jornadas do final.

Com 14221 espectadores no Estádio da Luz, foi fixado um novo recorde de assistência num jogo oficial de futebol feminino em Portugal.