Benfica e Braga contrariam apostas na continuidade

Defeso pouco propício a alterações nos comandos técnicos, só com duas mexidas certas, nas águias e nos arsenalistas. Há um ano houve o dobro de mudanças.

A esmagadora maioria das equipas que vão disputar o campeonato de 2022/23 vão fazê-lo com o mesmo treinador com que acabaram a época recentemente concluída. Uma aposta na continuidade, que apenas é contrariada na Luz e na "pedreira".

Salvaguardando surpresas de última hora, nomeadamente relacionadas com o mercado de transferências e sabendo-se que a última vaga (garantida pelo Chaves) só neste fim de semana ficou definida, apenas se vislumbram duas mexidas de banco: Roger Schmidt rende Nélson Veríssimo no Benfica e Artur Jorge sucede a Carlos Carvalhal, à frente do Braga.