Benfica e Chelsea mais perto do acordo por Enzo Fernández

JN Hoje às 19:26 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube encarnado e o Chelsea, garantem em Inglaterra, estão mais perto de chegar a um acordo por Enzo Fernández.

Segundo o jornal "The Times", os "blues" estarão na disposição de pagar um total 130 milhões de euros pelo argentino, assegurando os ingleses, dessa forma, as despesas de financiamento com a transferência. Um cenário que agrada ao clube encarnado.

Enzo Fernández chegou ao clube da Luz esta época e disputou um total de 29 jogos de águia ao peito.

PUB

Esta tarde, Rui Costa, presidente do Benfica, cancelou uma visita à Covilhã tendo em conta as negociações entre os dois clubes pelo jogador, um dos destaques do Mundial que levou a seleção sul-americana a conquistar o título.