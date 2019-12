Sofia Esteves Teixeira Hoje às 21:03 Facebook

O Covilhã e o Benfica empataram (1-1), esta terça-feira, na segunda jornada da fase de grupos da Taça da Liga. A equipa da casa inaugurou o marcador aos 46 minutos, por Bonani. Os encarnados empataram por Jota, que se estreou a marcar pela equipa principal das águias.

No Grupo B, que apura o primeiro para as meias-finais, o Sporting da Covilhã e o Benfica somam dois pontos, em dois jogos, enquanto Vitória de Setúbal e Vitória de Guimarães, que se defrontam quarta-feira, no Bonfim, contam um, em um encontro.

Veja os lances da primeira parte: